انطلاق أعمال الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب غداً

دمشق – البعث ميديا

تنطلق غداً السبت في قصر المؤتمرات بدمشق اجتماع اللجنة المركزية الموسع لحزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك بمشاركة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد، ويضم الاجتماع 589 عضوا من الأعضاء الأصلاء.

يذكر أن التحضير للاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب بدأ عقب اجتماع اللجنة المركزية برئاسة الرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد بتاريخ 16-12-2023.

وتم انتخاب ممثلي الفروع الحزبية على مرحلتين حيث تم اختيار ممثلي الفروع إلى الاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب.

ووفقاً لقرارات القيادة المركزية للحزب سيتم انتخاب ٨٠ عضواً من أصل ٣٤٣ مرشحاً ضمن الاجتماع الموسع، ويختار الرفيق الأمين العام للحزب ٤٥ عضواً لتشكيل اللجنة المركزية البالغ عدد أعضائها ١٢٥ رفيقاً.

كما سيتم انتخاب أمين سر اللجنة المركزية، وتشكيل لجنة التفتيش الحزبي، والقيادة المركزية الجديدة للحزب.

وستجري الانتخابات في الاجتماع الموسع بطريقة مؤتمتة، وستعرض النتائج تباعاً وبشكل إلكتروني.