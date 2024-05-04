انتخاب لجنة مركزية جديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي

في أجواء من الحرية والشفافية المسؤولية التنظيمية والوطنية, انتخب الرفاق الأعضاء في الاجتماع الموسع للجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي لجنة مركزية جديدة للحزب تضم 125 رفيقا ورفيقة، تم اختيار 80 رفيقا ورفيقة من أصل 343 مرشحا بالانتخاب المؤتمت كممثلين للفروع الحزبية، و45 رفيقاً ورفيقة تمت تسميتهم من قبل الرفيق الأمين العام للحزب.

فيما يلي أسماء أعضاء اللجنة المركزية:

ممثلي الفروع الحزبية لعضوية اللجنة المركزية:

فرع دمشق:

محمد عزت عربي كاتبي

مازن ناصر تفاحة

بسام أحمد أبو عبدالله

فادي مالك أحمد

نضال مهنا

فرع ريف دمشق:

حكمت العزب

مجاهد اسماعيل

حسين دياب

عبد الرحمن الخطيب

أحمد همام حيدر

جمال القادري

رضوان مصطفى

فرع القنيطرة :

وحيد محمود الزعل

خالد وليد أباظة

غسان عمر خلف

فرع السويداء :

صفوان سليمان أبو سعدى

حسن عبد الله الأطرش

وليد فاضل أبو عسلي

أنور تركي الحسينية

صقر حليم الغضبان

فرع درعا :

خالد موسى قناة

عبد الناصر أحمد الحريري

ردينة الياس العازر

حسين صالح الرفاعي

فرع حمص:

إياد نصر ظفرور

عهد ظاهر السكري

أميمة سليمان خضور

حسام محمد عودة

رئيف علي

لميس ابراهيم ديوب

نديم عزيز علي

فرع حماه :

أحمد إبراهيم خليل

أيمن محمد ملندي

فاضل محمد وردة

عبد الحليم عوض خليل

عبد الحميد أحمد العموري

أيمن عبد الناصر علي الدقاق

محمد أشرف عزت باشوري

فرع إدلب :

عبد الرزاق أحمد خليفة

أحمد محمد الفرج

أحمد جاسم النجار

فرع دير الزور :

بشار صبيح المطلق

طه حمادي الخليفة

معن صبحي عبود

فرع الرقة :

عبد الرزاق جاسم الجاسم

أحمد مطر الحميدي

حازم خليل عبد الغني

فرع طرطوس :

باسل سلمان عيسى

رامي محمد صالح

بيان علي عثمان

نسرين حرب بدر

سمير بهجت خضر

يونس إبراهيم حمدوش

اسامة مهنا الموعي

حسان يوسف ناعوس

فرع اللاذقية :

باسم سليمان سودان

أيهم نجدت جريكوس

سولين علي مرتكوش

تهاني يحيى شليحة

رفيق صالح نوفل

هيثم إبراهيم إسماعيل

محمد عبد القادر مصطفى شريتح

فرع حلب :

فاضل مصطفى نجار

عمر أحمد العاروب

أحمد صالح ابراهيم

شمس الدين خلف الشداد

عبد المنعم خليل الصوا

صالح احمد الحديد

فرع جامعة حلب:

إبراهيم محمد الحديد

نبيلة سامي الرزوق

فرع جامعة تشرين:

لؤي محمد صيوح

ميرنا احمد دلالة

فرع جامعة البعث:

فائق فهد شدود

مهند عبد الرزاق ايوب

فرع جامعة دمشق:

محمود زنبوعة

وضاح نوفل

فرع الحسكة:

تركي عزيز حسن

جازية عبد الشيخ علي

محمد محمد سعيد خلف

خالد حمود الحمادة

أسماء الرفاق أعضاء اللجنة المركزية الذين تم تسميتهم من قبل الرفيق الأمين العام للحزب وعددهم 45 رفيقاً ورفيقة:

حموده الصباغ

حسين عرنوس

علي عباس

ماهر الأسد

هيثم سطايحي

فيصل المقداد

بسام صباغ

قيس خضر

مارال سركيس

علي أيوب

جمانة النوري

زياد غصن

علي عبد الكريم علي

سطام الدندح

سومر الصالح

راما عزيز

هيام البشارة

ماهر سيفو

زكريا الناصر

نزار صدقني

حسن الأحمد

محمد علي مبيض

فاطمة الصالح

مصطفى العبود

نور الحميدي

عبد الكريم مصطفى

عابد فضلية

محمد الجلالي

أسامة الحمود

قاسم الشاغوري

أمجد العجلاني

عدنان سليمان

رويدة ابو سمرة

عفراء سلوم

محمد كشتو

صبحية جمعة

هاني برهوم

سالم نور الدين داغستاني

فكتوريا ابراهيم

عبد اللطيف عمران

مراد شويكي

شيرين اليوسف

فارس كرتلي

نزار سيوفي

معن دهما