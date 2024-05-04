الأحد, مايو 5, 2024
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أخبار البعثالاجتماع الموسع للجنة المركزية للحزب 2024الشريط الاخباريسلايد

تسمية القيادة المركزية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية وأمين سر اللجنة المركزية

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القيادة المركزية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي :
عزت عربي كاتبي
صفوان أبو سعدى
محمود زنبوعة
إبراهيم الحديد
فاضل نجار
أيمن الدقاق
طه خليفة
سمير خضر
فاضل وردة
ياسر شاهين
جمانة النوري
حموده الصباغ

حسين عرنوس

الرفيق أمين سر اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي:

 هيثم سطايحي
الرفاق أعضاء لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية
عبد الرزاق الجاسم
راما عزيز
عبد الأحد سفر
ثريا مسلمانيه
مازن تفاحة