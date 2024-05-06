السيرة الذاتية للرفاق أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي
السيرة الذاتية للرفاق أعضاء القيادة المركزية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي 2024
الرفيق د. عزت عربي كاتبي
- مواليد دمشق 1968
- دكتوراه في علم النفس – جامعة دمشق
- إجازة في التربية وأستاذ في جامعة دمشق
- رئيس منظمة طلائع البعث من 2009 وحتى تاريخه
- عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي 2005 – 2009
- عضو المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي
- عضو قيادة فرع جامعة دمشق للحزب 2000 – 2005
- عضو مجلس الشعب ثلاثة أدوار (الدور التشريعي الأول والثاني والثالث) وحتى تاريخه.
الرفيق صفوان أبو سعدى
- مواليد السويداء عام 1972
- اجازة في الحقوق – جامعة دمشق
- رئيس مجلس مدينة السويداء في الفترة بين 2003 و2010
- محافظا لمحافظة إدلب
- محافظا لمحافظة طرطوس
- محافظا لمحافظة ريف دمشق
الرفيق محمود قاسم زنبوعه
- مواليد درعا 1956
- بكالوريوس اقتصاد من جامعة دمشق 1981
- دكتوراه في الاقتصاد من أكاديمية العلوم السوفيتية 1991
- أستاذ في جامعة دمشق
- رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق
- رئيس مجلس إدارات (السورية للطيران – الطيران المدني – السورية العراقية للنقل البري – مؤسسة البريد – مؤسسة الصناعات الغذائية)
- عضو المؤتمر القطري العاشر
- محافظا لمحافظة حماة حتى تاريخه
الرفيق إبراهيم محمد الحديد
- مواليد حمص 1956
- إجازة في الطب – جامعة حلب 1980
- اختصاص الجراحة البولية – كلية الطب – مشفى حلب الجامعي1985
- إيفاد إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) 1986
- دبلوم اختصاص الجراحة البولية – جامعة لندن 1989
- شهادة الزمالة للكلية الملكية البريطانية frcs
- رئيس شعبتي الإسعاف والجراحة البولية
- مدير عام مشفى الكندي 2018-2022
- مدير عام مشفى حلب الجامعي 2012-2018
- عميد كلية الطب – جامعة حلب 2013-2017
- أمين فرع الحزب في جامعة حلب 2018 – حتى تاريخه
الرفيق فاضل مصطفى نجار
- مواليد حلب 1963
- اجازة في الحقوق – جامعة حلب
- أستاذ محام
- قاضٍ اعتبارا من العام 1995
- أمين فرقة القضاة بحلب
- عضو قيادة شعبة الموظفين بين عامي 2003 و 2004
- امين شعبة الموظفين بحلب من عام 2004 ولغاية 2005
- عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية من عام 2005 ولغاية 2016
- المحامي العام الأول بحلب عام 2016
- أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب من العام 2016 ولغاية العام 2020
- محافظ دير الزور منذ تاريخ 27/10/2020 وحتى الآن
- عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اعتبارا من العام 2017
الرفيق أيمن عبد الناصر بن علي الدقاق
- مواليد حماة١٩٦٦
- إجازة في الحقوق – جامعة حلب
- أستاذ محام
- قاضي صلح مدني أول في عدلية حماة
- مستشار لدى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحماة
- محامٍ عام في حماة
- عضو في مجلس مدينة حماة
- عضو قيادة شعبة المدينة الأولى لحزب البعث في حماة
- رئيس محكمة الاستئناف المدنية والجمركية بحماة
الرفيق د. طه الخليفة
- مواليد دير الزور 1958
- إجازة في العلوم الزراعية – كلية الزراعة الثانية – جامعة حلب
- دكتوراه في العلوم الزراعية- اختصاص محاصيل حقلية من المعهد العالي لزراعة وتربية النبات في الاتحاد السوفيتي سابقا عام 1990
- رئيس جامعة الفرات
- عضو مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني والثالث
- عضو المؤتمر القطري العاشر للحزب
- أمين فرع الحزب في دير الزور 2008 – 2012
الرفيق سمير بهجت خضر
- مواليد طرطوس 1964
- إجازة في الهندسة الكهربائية – جامعة تشرين
- مدير الرقابة الداخلية في مجلس مدينة طرطوس
- عضو مجلس محافظة طرطوس
- عضو المكتب التنفيذي لغرفة زراعة طرطوس
- رئيس نادي الساحل الرياضي
- عضو قيادة فرع طرطوس للحزب
الرفيق فاضل محمد ورده
- مواليد حماة ١٩٧٧
- اجازة في الحقوق – جامعة دمشق
- دبلوم في إدارة الأعمال من بريطانيا
- محام أستاذ
- محامي إدارة قضايا الدولة
- عضو مجلس الشعب الدور التشريعي الأول والثاني والثالث
- عضو اللجنة المركزية للحزب ٢٠١٧
الرفيق اللواء المتقاعد ياسر مهنا شاهين
- مواليد اللاذقية ١٩٦٠
- إجازة في العلوم العسكرية – اختصاص دفاع جوي
- شهادة قيادة وأركان من الأكاديمية العسكرية العليا ٢٠٠٢
- شهادة حرب عليا دفاع وطني من الأكاديمية الملكية الأردنية البريطانية لعام ٢٠١٠
- ماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية من جامعة مؤتة
- مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة
- مدير نادي الجيش الرياضي المركزي
- أمين فرقة، وعضو قيادة شعبة في فرع الاِعداد العقائدي
الرفيقة جمانة محمد مأمون النوري
- مواليد دمشق 1969
- إجازة في الاقتصاد – جامعة دمشق
- معهد متوسط إحصائي
- شهادة محكم معتمد في حسم المنازعات للاستثمار وإعادة الإعمار في سورية
- عضو مجلس محافظة دمشق من 2011 وحتى تاريخه وعضو مكتب تنفيذي سابق