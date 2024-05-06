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السيرة الذاتية للرفاق أعضاء القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي

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السيرة الذاتية للرفاق أعضاء القيادة المركزية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي 2024

 

الرفيق د. عزت عربي كاتبي

  • مواليد دمشق 1968
  • دكتوراه في علم النفس – جامعة دمشق
  • إجازة في التربية وأستاذ في جامعة دمشق
  • رئيس منظمة طلائع البعث من 2009 وحتى تاريخه
  • عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي 2005 – 2009
  • عضو المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي
  • عضو قيادة فرع جامعة دمشق للحزب 2000 – 2005
  • عضو مجلس الشعب ثلاثة أدوار (الدور التشريعي الأول والثاني والثالث) وحتى تاريخه.

الرفيق صفوان أبو سعدى

  • مواليد السويداء عام 1972
  • اجازة في الحقوق – جامعة دمشق
  • رئيس مجلس مدينة السويداء في الفترة بين 2003 و2010
  • محافظا لمحافظة إدلب
  • محافظا لمحافظة طرطوس
  • محافظا لمحافظة ريف دمشق

الرفيق محمود قاسم زنبوعه

  • مواليد درعا 1956
  • بكالوريوس اقتصاد من جامعة دمشق 1981
  • دكتوراه في الاقتصاد من أكاديمية العلوم السوفيتية 1991
  • أستاذ في جامعة دمشق
  • رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق
  • رئيس مجلس إدارات (السورية للطيران – الطيران المدني – السورية العراقية للنقل البري – مؤسسة البريد – مؤسسة الصناعات الغذائية)
  • عضو المؤتمر القطري العاشر
  • محافظا لمحافظة حماة حتى تاريخه

الرفيق إبراهيم محمد الحديد

  • مواليد حمص 1956
  • إجازة في الطب – جامعة حلب 1980
  • اختصاص الجراحة البولية – كلية الطب – مشفى حلب الجامعي1985
  • إيفاد إلى المملكة المتحدة (بريطانيا) 1986
  • دبلوم اختصاص الجراحة البولية – جامعة لندن 1989
  • شهادة الزمالة للكلية الملكية البريطانية frcs
  • رئيس شعبتي الإسعاف والجراحة البولية
  • مدير عام مشفى الكندي 2018-2022
  • مدير عام مشفى حلب الجامعي 2012-2018
  • عميد كلية الطب – جامعة حلب 2013-2017
  • أمين فرع الحزب في جامعة حلب 2018 – حتى تاريخه

الرفيق فاضل مصطفى نجار 

  • مواليد حلب 1963
  • اجازة في الحقوق – جامعة حلب
  • أستاذ محام
  • قاضٍ اعتبارا من العام 1995
  • أمين فرقة القضاة بحلب
  • عضو قيادة شعبة الموظفين بين عامي 2003 و 2004
  • امين شعبة الموظفين بحلب من عام 2004 ولغاية 2005
  • عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية من عام 2005 ولغاية 2016
  • المحامي العام الأول بحلب عام 2016
  • أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حلب من العام 2016 ولغاية العام 2020
  • محافظ دير الزور منذ تاريخ 27/10/2020 وحتى الآن
  • عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي اعتبارا من العام 2017

الرفيق أيمن عبد الناصر بن علي الدقاق

  • مواليد حماة١٩٦٦
  • إجازة في الحقوق – جامعة حلب
  • أستاذ محام
  • قاضي صلح مدني أول في عدلية حماة
  • مستشار لدى محكمة الاستئناف المدنية الأولى بحماة
  • محامٍ عام في حماة
  • عضو في مجلس مدينة حماة
  • عضو قيادة شعبة المدينة الأولى لحزب البعث في حماة
  • رئيس محكمة الاستئناف المدنية والجمركية بحماة

الرفيق د. طه الخليفة

  • مواليد دير الزور 1958
  • إجازة في العلوم الزراعية – كلية الزراعة الثانية – جامعة حلب
  • دكتوراه في العلوم الزراعية- اختصاص محاصيل حقلية من المعهد العالي لزراعة وتربية النبات في الاتحاد السوفيتي سابقا عام 1990
  • رئيس جامعة الفرات
  • عضو مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني والثالث
  • عضو المؤتمر القطري العاشر للحزب
  • أمين فرع الحزب في دير الزور 2008 – 2012

الرفيق سمير بهجت خضر

  • مواليد طرطوس 1964
  • إجازة في الهندسة الكهربائية – جامعة تشرين
  • مدير الرقابة الداخلية في مجلس مدينة طرطوس
  • عضو مجلس محافظة طرطوس
  • عضو المكتب التنفيذي لغرفة زراعة طرطوس
  • رئيس نادي الساحل الرياضي
  • عضو قيادة فرع طرطوس للحزب

الرفيق فاضل محمد ورده

  • مواليد حماة ١٩٧٧
  • اجازة في الحقوق – جامعة دمشق
  • دبلوم في إدارة الأعمال من بريطانيا
  • محام أستاذ
  • محامي إدارة قضايا الدولة
  • عضو مجلس الشعب الدور التشريعي الأول والثاني والثالث
  • عضو اللجنة المركزية للحزب ٢٠١٧

الرفيق اللواء المتقاعد ياسر مهنا شاهين

  • مواليد اللاذقية ١٩٦٠
  • إجازة في العلوم العسكرية – اختصاص دفاع جوي
  • شهادة قيادة وأركان من الأكاديمية العسكرية العليا ٢٠٠٢
  • شهادة حرب عليا دفاع وطني من الأكاديمية الملكية الأردنية البريطانية لعام ٢٠١٠
  • ماجستير في الإدارة والدراسات الاستراتيجية من جامعة مؤتة
  • مدير إدارة الإعداد البدني والرياضة
  • مدير نادي الجيش الرياضي المركزي
  • أمين فرقة، وعضو قيادة شعبة في فرع الاِعداد العقائدي

 

الرفيقة جمانة محمد مأمون النوري

  • مواليد دمشق 1969
  • إجازة في الاقتصاد – جامعة دمشق
  • معهد متوسط إحصائي
  • شهادة محكم معتمد في حسم المنازعات للاستثمار وإعادة الإعمار في سورية
  • عضو مجلس محافظة دمشق من 2011 وحتى تاريخه وعضو مكتب تنفيذي سابق

 