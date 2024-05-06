هطولات مطرية غزيرة.. الحرارة أدنى من معدلاتها

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، لتصبح أدنى من معدلاتها من 3 إلى 7 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة.

وفي نشرتها الصباحية، توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية ان يستمر الجو بين الغائم جزئياً والغائم الماطر على فترات فوق أماكن متفرقة من البلاد، وتكون الهطولات على شكل زخات رعدية من المطر غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً.

وبالنسبة للرياح، بينت للمديرية أنها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات تتجاوز 70 كيلومتراً بالساعة، وخاصة في المناطق الجنوبية والوسطى والجزيرة، والبحر عال إلى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع بشكل تدريجي مع بقائها أدنى من معدلاتها من 2 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، والجو غائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر تكون مصحوبة بالرعد أحياناً وخاصة على المناطق الساحلية والجزيرة.