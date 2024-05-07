التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من العراق للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم عن منح دراسية مقدمة من العراق للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا للعام الدراسي 2024 -2025.

وبينت الوزارة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أن المنح تأتي ضمن برنامج “ادرس في العراق” المعلن من قبل سفارة جمهورية العراق في دمشق، وتشمل اختصاصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة والتمريض والعلوم الإنسانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات على الرابط المخصص هو بداية شهر حزيران القادم للدراسات العليا، أما بالنسبة للدراسة الجامعية في منتصف شهر آب القادم.

ولفتت الوزارة إلى أنه يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات من خلال موقعها الإلكتروني.