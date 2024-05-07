الشرطة الهولندية تفض بالقوة مظاهرة طلابية مناهضة للعدوان الصهيوني على غزة وتعتقل العشرات

فضت الشرطة الهولندية بالقوة اليوم احتجاجات مؤيدة للشعب الفلسطيني في جامعة أمستردام، واعتقلت عشرات المتظاهرين الذين تمركزوا داخلها منذ أمس.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة قولها: إنها أنهت مظاهرة في جامعة أمستردام في وقت مبكر من اليوم، واعتقلت نحو 125 شخصاً، مبررة استخدام القوة بالزعم أن عناصرها اضطروا إلى التحرك لوقف الحدث وتفكيك الخيام التي نصبها المتظاهرون.

وأعرب وزير التعليم المنتهية ولايته روبرت ديكغراف عن أسفه للاعتقالات قائلاً: إن الجامعات مكان للحوار والنقاش، وإنه شعر بالحزن عندما شاهد تدخل الشرطة.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام هولندية أمس خياماً بين مبان جامعية، وعشرات الطلاب، بعضهم يضع كوفية، بينما كتبت لافتات في المكان منها مخيم التضامن مع غزة والمقاطعة لإسرائيل مع رسم لعلم كيان الاحتلال عليه أياد ملطخة باللون الأحمر الداكن.