بالقوة.. الشرطة الهولندية تفض مظاهرة طلابية مناهضة للعدوان على غزة

فضت الشرطة الهولندية، بالقوة، احتجاجات مؤيدة للشعب الفلسطيني في جامعة أمستردام، واعتقلت عشرات المتظاهرين الذين تمركزوا داخلها منذ أمس.

ونقلت وكالة رويترز أن الشرطة اعتقلت نحو 125 شخصاً من المشاركين في المظاهرات بجامعة أمستردام، مبررة استخدام القوة بالزعم أن عناصرها اضطروا إلى التحرك لوقف الحدث وتفكيك الخيام التي نصبها المتظاهرون.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام هولندية، أمس، خياماً بين مبان جامعية، وعشرات الطلاب، بعضهم يضع كوفية، بينما كتبت لافتات في المكان منها مخيم التضامن مع غزة والمقاطعة لإسرائيل مع رسم لعلم كيان الاحتلال عليه أياد ملطخة باللون الأحمر الداكن.