بكين تدعو إلى وقف الاجتياح الإسرائيلي لرفح

دعت الصين سلطات الاحتلال إلى وقف اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة والاستجابة لمطالب المجتمع الدولي بهذا الخصوص.

وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، أن بكين تدعو “إسرائيل” إلى الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، ووقف مهاجمة رفح، وبذل كل ما في وسعها لتجنب كارثة إنسانية أكثر خطورة في قطاع غزة.

بدروه، بين مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن لا مكان آمناً في قطاع غزة ونحن على مشارف أزمة إنسانية كبرى، مشيراً إلى أن”إسرائيل” تواصل الحرب رغم دعوة الاتحاد الأوروبي وواشنطن لعدم اجتياح رفح.

ودعا بوريل الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى التحرك من أجل منع الاجتياح البري لرفح.