الجمارك العامة تعلن عن مسابقة لمنح تراخيص ممارسة مهنة التخليص الجمركي

أعلنت مديرية الجمارك العامة عن إجراء مسابقة لانتقاء 100 شخص لمنحهم الترخيص اللازم لممارسة مهنة التخليص الجمركي.

ووفقاً لتعميم صادر عن المديرية تلقت سانا نسخة منه يشترط في من يرغب بالتقدم للمسابقة أن يكون سورياً أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل متمتعاً بحقوقه المدنية، ولا يتجاوز عمره الـ 50 عاماً بتاريخ الإعلان عن المسابقة، وحاصلاً على الإجازة الجامعية في الحقوق أو الاقتصاد أو ما يعادلها، ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك ممن هم من الفئة الأولى، وأن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة، وألا يكون من العاملين في الدولة الذين أنهيت خدماتهم لأسباب تأديبية أو بالصرف من الخدمة.

كما يشترط أن يكون المتقدم أدى الخدمة الالزامية أو معفى منها، وأن يكون ملماً بلغة أجنبية واحدة “إنكليزي _ فرنسي”، وحاصلاً على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب، ولديه معرفة بالقوانين والإجراءات الجمركية، وألا يجمع بين مهنة التخليص الجمركي وأي عمل أخر مهما كان نوعه، وأن يتخذ مكتباً له في حال النجاح بالمسابقة بعد حصوله على الترخيص.

تقدم الطلبات إلى الديوان العام لدى مديرية الجمارك العامة ومديرياتها الإقليمية، اعتباراً من تاريخ الـ 26 من أيار الجاري حتى الـ 13 من حزيران القادم، ويجري الامتحان الكتابي المؤتمت للمتقدمين إلى المسابقة في جامعة دمشق في موعد يحدد لاحقاً.

وحسب التعميم، تحدد المواد العلمية المطلوبة في المسابقة بـ قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006، والنظام الجمركي الكتابين الثاني والثالث المنشورين في الموقع الرسمي لمديرية الجمارك العامة، والتعريفة الجمركية المنسقة المنشورة على الموقع الرسمي لمديرية الجمارك العامة، وقرارات وزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي الناظمة لعمليات الاستيراد والتصدير واللغة العربية واللغة الأجنبية والثقافة العامة، ويعد ناجحاً بالمسابقة من حصل على ما لا يقل عن 60 بالمئة من علامة الامتحان الكتابي المؤتمت والشفهي.

وبناء على التعميم، يصدر مدير الجمارك العامة قراراً يتضمن أسماء الناجحين ويتم قبولهم وفق تسلسل درجات نجاحهم حسب العدد المطلوب والمعلن عنه، ثم يحدد موعد إجراء المقابلات شفهياً للناجحين في موعد لاحق، حيث يخضع الناجحون في المسابقة للدورات التدريبية التي تقررها مديرية الجمارك العامة لمنح ترخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي.