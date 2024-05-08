الجو بين الصحو والغائم جزئياً وفرصة ضعيفة لهطل الأمطار في منطقة الجزيرة

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة، مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي مترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعياً معتدلاً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل أمطار محلية على منطقة الجزيرة، ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة على المنطقة الشرقية تتجاوز 40 كيلومتراً في الساعة تثير الغبار والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً.. توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 4 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، ويكون الجو ربيعياً معتدلاً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً على المناطق الجنوبية والبادية.