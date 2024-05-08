الرفيق بشار الأسد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي يلتقي لجنة الرقابة والتفتيش الجديدة ويبحث مع أعضائها تنشيط دور اللجنة وتنفيذ مهامها بفاعلية أعلى لتحقيق الأثر المطلوب في المجال الرقابي، ويشدد على أن أولوية لجنة الرقابة والتفتيش الآن هي مراجعة النظام الداخلي للجنة بحيث تؤدي دورها المطلوب بالشكل الذي يخدم نجاح الحزب في مختلف الاتجاهات.

كما لفت الأمين العام أن من أبرز مهام اللجنة متابعة الأداء الحزبي بشكل عام ولاسيما المؤتمرات إضافة إلى دورها في الرقابة والتتبع المالي.