العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

جدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته مستهدفاً عدداً من البلدات والقرى في الجنوب اللبناني ما ألحق أضراراً جسيمة بالبنى التحتية والممتلكات.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن العدو الإسرائيلي أغار قبل منتصف الليلة الماضية على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط، ما أدى إلى وقوع أضرار في عدد من المنازل.

كما تعرضت أطراف بلدتي رميش ورامية فجر اليوم لنيران الأسلحة الرشاشة الثقيلة من مواقع العدو المتاخمة للخط الأزرق، والتي استهدفت خزانات المياه على أسطح المنازل والطرق بين القرى الحدودية.

وكان العدو أطلق طيلة الليلة الماضية وحتى الصباح القنابل الضوئية فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً إلى بلدات مجدل زون وطيرحرفا، فيما حلق الطيران الاستطلاعي المعادي حتى ساعات الصباح الأولى فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.