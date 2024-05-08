القدس المحتلة.. القوى الوطنية الفلسطينية: نرفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح

أكدت القوى الوطنية الفلسطينية رفض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح جنوب قطاع غزة، معتبرة ذلك شكلاً من أشكال الاحتلال.

وقالت القوى في بيان اليوم: “تابعنا ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري، وبصرف النظر عن مدى صحة هذه التقارير، نؤكد أننا لن نقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، ونعتبر ذلك شكلاً من أشكال الاحتلال، وأي مخطط من هذا النوع سيتم التعامل مع إفرازاته كما نتعامل مع الاحتلال”.

وشددت القوى على أن إدارة الوضع الداخلي شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنياً عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.