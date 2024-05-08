المقاومة اللبنانية تستهدف عدة مواقع لجنود العدو الإسرائيلي

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم عدة مواقع تابعة للعدو الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلة رداً على اعتداءاته المتواصلة على القرى والبلدات في الجنوب.

وقالت المقاومة في بيان: إنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏ورداً على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، استهدف مقاتلونا مباني يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة، وحققت فيها إصابة مباشرة”.

وفي بيانات أخرى قالت المقاومة: إنها استهدفت جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنات شلومى والمنارة وحانيتا وأفيفيم شمال فلسطين المحتلة، وحققت فيها إصابات مباشرة.