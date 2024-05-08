55 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الـ 24 الماضية 7 مجازر في قطاع غزة، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 55 شهيداً و200 جريح.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: إن عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 215 على القطاع ارتفع إلى 34844 شهيداً و78404 جرحى، فيما لايزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الهجمة الشرسة والقصف العنيف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وخاصة رفح تسببت بارتفاع كبير في أعداد الشهداء والجرحى.

وأوضحت الوزارة أنه لليوم الثاني على التوالي يتم إغلاق معبر رفح البري بسبب سيطرة الاحتلال عليه، مبينة أن الاحتلال يمنع الآلاف من الجرحى والمرضى من السفر للعلاج خارج القطاع، ويمنع إدخال شاحنات الأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية للمستشفيات.

ولفتت الوزارة إلى أن تهديد الاحتلال لبعض المستشفيات في رفح بالقصف وإجباره الطواقم الطبية والجرحى والمرضى على إخلائها أدى إلى خروجها من الخدمة، مبينة أنه لا يوجد مكان لعلاج الجرحى وخاصة الحالات الحرجة.