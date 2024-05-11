افتتاح ممر ترنبة أمام طلاب إدلب الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة

افتتح صباح اليوم ممر ترنبة في ناحية سراقب بريف إدلب لاستقبال طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، تمهيداً لنقلهم إلى منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر.

وذكر محافظ إدلب ثائر سلهب في تصريح لمراسل سانا أنه تم تجهيز نقطة طبية عند الممر مع وجود ممثلين عن وزارات الداخلية والتربية والصحة والهلال الأحمر العربي السوري، لاستقبال الطلاب القادمين من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية المسلحة، وتقديم سائر الخدمات لهم، تمهيداً لنقلهم بعدها إلى مركزين للاستضافة تم تجهيزهما في منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر.

يشار إلى أن هناك عشرات الطلاب المتقدمين بطلبات بغية تقديم امتحاناتهم في مراكز امتحانات الدولة، ومن المفترض وصولهم الممر ليصار إلى نقلهم لمراكز الاستضافة التي تم تجهيزها في منطقة خان شيخون.