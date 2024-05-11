العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

جدد العدو الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، موقعاً المزيد من الأضرار الجسيمة بالمنازل والبنى التحتية والمناطق الزراعية والحراجية.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن أطراف منطقة الوزاني تعرضت ظهر اليوم لقصف مدفعي معاد، فيما كان الطيران الحربي المعادي يحلق في أجواء القطاع الأوسط.

وفي صور استهدف قصف مدفعي معاد أيضاً منطقة اللبونة وأطراف الناقورة، وذلك بعد أن أطلق العدو الإسرائيلي الليل الفائت عدداً من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف البلدتين وأطراف بلدة علما الشعب، ما أدى إلى أضرار جسيمة بالمزروعات وأشجار الزيتون.

وحتى صباح اليوم أطلق العدو القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وحلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى مشارف مدينة صور.