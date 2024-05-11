المقاومة الفلسطينية: استمرار الاحتلال بإغلاق معبر رفح ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

أكدت المقاومة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يُمعن في جريمة الإبادة وحرب التجويع والتطهير العرقي التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال استمراره بإغلاق معبر رفح لليوم الخامس على التوالي.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: إن استمرار الاحتلال بإغلاق المعبر، والذي تسبب بتعطيل وصول المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني، إضافة إلى توقف خروج الجرحى لتلقي العلاج في الخارج، ينذر بكارثة إنسانية وتفاقم لحالة المجاعة في كل أنحاء القطاع .

وطالبت المقاومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها بالتحرك العاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية، في ظل تصاعد الهجوم الصهيوني الإجرامي على رفح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجبر الاحتلال على وقف عدوانه، وعلى الانسحاب من المعبر، وإعادة فتحه وتسهيل وصول الإمدادات الإغاثية والطبية الطارئة للشعب الفلسطيني المحاصر.