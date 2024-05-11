تدشين مشروع إرواء الأراضي الزراعية في قرية المشيرفة بريف جبلة ووضعه في الخدمة

وُضع مشروع إرواء الأراضي الزراعية المنفذ في قرية المشيرفة التابعة لبلدية وادي القلع بريف جبلة بالخدمة بعد إنجازه بتكلفة تقديرية تبلغ 500 مليون ليرة سورية.

والمشروع الذي تم تدشينه اليوم هو عبارة عن خزان تجميعي لمياه الينابيع بسعة 320 متراً مكعباً، ومزود بالطاقة الشمسية، ويسهم بإرواء 660 دونماً من الأراضي الزراعية، وتستفيد منه نحو 500 عائلة.

وأفادت مراسلة سانا بأن المشروع تم تنفيذه من قبل وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في سورية بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية.

حضر تدشين المشروع محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ونائب أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حمود الجنيبي وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بدمشق حسن الشحي والرئيس التنفيذي للأمانة السورية للتنمية شادي الألشي.