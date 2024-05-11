28 شهيداً و69 جريحاً ضحايا اليوم الـ 218 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 مجازر في قطاع غزة المنكوب، وصل من ضحاياها إلى المستشفيات 28 شهيداً و 69 جريحاً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن عدد ضحايا العدوان المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 34971 شهيداً و 78641 جريحاً، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأعلنت الوزارة أنه تم العثور على جثامين 80 شهيداً في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، إضافة إلى عشرات الجثامين داخل المشفى.

واستشهد سبعة فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طيران الاحتلال عدة منازل في جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في حي الصبرة بمدينة غزة، فيما ارتقى 3 شهداء جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وأفادت الصحة بوصول جثامين 24 شهيداً إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، عقب قصف الاحتلال مناطق عدة وسط القطاع.