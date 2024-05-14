المقاومة الفلسطينية توقع قتلى ومصابين في صفوف قوات الاحتلال بقطاع غزة

واصلت المقاومة الفلسطينية اليوم التصدي للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، موقعة قتلى ومصابين في صفوف قواته ومدمرة عدة آليات.

وقالت المقاومة في بيان اليوم: “تمكن مقاتلونا من استدراج قوة كبيرة للاحتلال الإسرائيلي إلى كمين محكم في مدينة غزة، وقضوا عليها من نقطة الصفر بالأسلحة المناسبة والعبوات شديدة الانفجار وقذائف (تي بي جي)، كما فجروا مبنى ونفقاً شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقوتين للاحتلال وأوقعوا أفرادهما بين قتيل ومصاب، فيما استهدفوا بوابل من قذائف الهاون قوة راجلة للاحتلال في جباليا شمال القطاع وأوقعوا أفرادها بين قتيل ومصاب، إضافة إلى قنص جندي صهيوني تحصن بمبنى في جباليا”.

وأضافت المقاومة: إنها دكت بقذائف الهاون قوات العدو داخل معبر رفح واستهدفت بعبوتي “شواظ” ناقلة جند ودبابة في حي السلام شرق رفح وبقذيفتي “الياسين 105” وبعبوة برق دبابة ميركافا في محيط المعبر وجرافتين في جباليا.

وأوضحت المقاومة أنها استهدفت برشقة صاروخية مدينة عسقلان المحتلة، رداً على مجازر الاحتلال الإسرائيلي.