صدور العدد الخامس من مجلة فيحاء الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب للأطفال

صدر العدد الخامس من مجلة فيحاء الصادرة عن اتحاد الكتاب العرب للأطفال، متضمناً نصوصاً أدبية ومواقف ثقافية تخص أطفال غزة، وما يدور فيها من مجازر ومتاهات.

وعن العدد أشار رئيس التحرير الشاعر منير خلف إلى احتواء العدد على كتابات في الشعر والقصة لفلسطين ولأطفال غزة، إضافة إلى نصوص أدبية لأطفال في سن مبكرة في الموضوع عينه، مبيناً ضرورة ترك القتل والموت ليعيش الأطفال والعالم بسلام.

وفي العدد نصوص أدبية من الوطن العربي مثل قصيدة أطفال الزيتون للشاعر اليمني أحمد النظامي وقصة حسان وجده الحكيم للأديب محمود عبيد، ومن مصابيح المكان غزة للأديبة ليال صبح وما سر الأشياء للأديبة نايا بكر.

وفي العدد قراءات عن أدباء مقاومين من فلسطين مثل الشاعر إبراهيم طوقان للأديب صبحي سعيد، وغيرها من أشكال الأدب المقاوم.

وفي العدد قصيدة عن غزة وأطفالها للشاعر محمد وحيد علي وقصة صاحب الكنز للدكتورة الأديبة سناء شعلان من الأردن وقصة الجسر المعلق للأديبة سوسن رضوان وتسال فيحائية للأديبة هناء أبو أسعد، إضافة إلى مشاركة الطفلين مصطفى شعبان وأحمد اليوسف.

كما تضمن العدد معلومات عن عدد من الأطفال أصدقاء المجلة وأنشطة ثقافية للأطفال.