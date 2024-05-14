مباحثات سورية أممية لدعم القطاع الصحي في حمص

بحث محافظ حمص المهندس نمير مخلوف مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي سبل دعم القطاع الصحي في المحافظة.

ولفت مخلوف خلال اللقاء إلى أهمية دعم القطاع الصحي في المحافظة والذي شهد تخريباً ممنهجاً خلال الحرب الإرهابية طال أغلب المشافي والمراكز الصحية، مشيراً إلى ضرورة رفد هذا القطاع بالتجهيزات والمستلزمات الطبية للاستمرار في تقديم خدماته وإيقاف نزيف الكادر الطبي، مبدياً استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات والإمكانيات لعمل منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

بدورها أشارت بلخي إلى ضرورة الحصول على معلومات لتقديم الرعاية الصحية ومراعاة خصوصية كل محافظة واحتياجاتها والاهتمام بإحداث طرق لتجميع المعلومات الصحية والمنهجية في تحديد الأولويات للتقدم بخطوات أسرع، مبينة أن من ضمن مبادرات المنظمة الحفاظ على الكوادر البشرية المهمة والوصول إلى الرعاية الصحية وتوافر الكادر الطبي والعلاج، وذلك بتضافر جهود المحافظة والصحة والمنظمة.

كما اطلعت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية والوفد المرافق لها على أعمال تأهيل مشفى حمص الكبير ومركز وادي الذهب الصحي.

وأشار مدير صحة حمص الدكتور مسلم الأتاسي في تصريح صحفي إلى دور المنظمة التي تعتبر شريكاً أساسياً في دعم القطاع الصحي، لافتاً إلى أن أعمال تأهيل مشفى حمص الكبير وصيانته ورفده بالتجهيزات تتم بالسرعة الممكنة ليقدم خدماته بسعة 60 سريراً وتجهيزه بالكامل على مستوى متطور بأجهزة رنين مغناطيسي وطبقي محوري وقثطرة قلبية وقسم غسيل كلية يضم 30 جهاز غسيل كلية،إضافة إلى مبنى الأطراف الصناعية.

وأوضحت رئيسة المركز الصحي في وادي الذهب الدكتورة صبا بلال أنه تم الانتهاء من تأهيل المركز بداية العام الحالي، حيث يقدم خدماته الصحية لأكثر من 92 ألف نسمة ويستقبل الأهالي من الأحياء التي تضررت مراكزها الصحية، حيث تشمل خدماته اللقاح والرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية والإسعاف والأسنان والمخبر والصيدلية والمعالجة الفيزيائية.

شارك في الجولة ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتورة إيمان الشنقيطي، وعدد من المديرين والمعنيين.