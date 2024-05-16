آبل تعلن عن أكبر برنامج قياسي لشراء الاسهم

قفز سهم شركة آبل “Apple” بأكثر من 6 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق، بعد أن كشفت صانعة هواتف الآيفون عن برنامج قياسي لإعادة شراء الأسهم بعد الإعلان عن نتائج فصلية جاءت أفضل من المتوقع.

وأعلنت آبل أن مجلس إدارتها سمح بإعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليار دولار، بزيادة قدرها 22 بالمئة عن العام الماضي البالغ 90 مليار دولار، وفقًا لبيانات من شركة Birinyi Associates، ويُعد هذا أكبر برنامج لإعادة شراء الأسهم في التاريخ.

ورفعت الشركة المصنعة لآيفون توزيعات الأرباح بأربعة في المئة.

وانخفضت الإيرادات الفصلية للشركة لكن بأقل مما توقعه المحللون، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن الإيرادات ستعاود النمو في الربع الحالي.

وتوحي النتائج والتوقعات بأن الشركة ربما تستعيد مكانتها في سوق الهواتف الذكية، على الرغم من المنافسة الشرسة والتحديات التنظيمية.

وقالت آبل إن إيراداتها المالية الفصلية انخفضت بأربعة في المئة إلى 90.8 مليار دولار، متجاوزة متوسط ​​تقديرات المحللين عند 90.01 مليار دولار، وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن.

وانخفضت مبيعات الآيفون بنسبة 10% على أساس سنوي خلال الربع، وهو ما عزته شركة Apple إلى المقارنة الصعبة مع العام الماضي.

وفيما يلي أهم نتائج شركة Apple مقابل تقديرات LSEG في الربع المنتهي في 30 مارس:

ربحية السهم: 1.53 دولار مقابل التوقعات عند 1.50 دولار

الإيرادات: 90.75 مليار دولار مقابل التوقعات عند 90.01 مليار دولار

إيرادات الآيفون: 45.96 مليار دولار مقابل التوقعات عند 46.00 مليار دولار

إيرادات ماك: 7.5 مليار دولار مقابل التوقعات عند 6.86 مليار دولار

إيرادات iPad آيباد: 5.6 مليار دولار مقابل التوقعات عند 5.91 مليار دولار

إيرادات المنتجات الأخرى: 7.9 مليار دولار مقابل التوقعات عند 8.08 مليار دولار

إيرادات الخدمات: 23.9 مليار دولار مقابل التوقعات عند 23.27 مليار دولار

الهوامش الإجمالية: 46.6% مقابل التوقعات عند 46.6%

ولم تقدم شركة آبل توجيهات مستقبلية رسمية، لكن الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، قال إن المبيعات الإجمالية ستنمو بأرقام فردية منخفضة خلال ربع يونيو، بحسب شبكة CNBC.

وكانت الشركة قد سجلت إيرادات بقيمة 81.8 مليار دولار خلال ربع يونيو من العام الماضي، مقابل التوقعات بقيمة 83.23 مليار دولار.

وأعلنت شركة آبل الخميس، عن صافي ربح قدره 23.64 مليار دولار، أو 1.53 دولار للسهم، بانخفاض 2 بالمئة من 24.16 مليار دولار، أو 1.52 دولار للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقال كوك لـ CNBC إن المبيعات في الربع المالي الثاني عانت من مقارنة صعبة بالفترة نفسها من العام السابق، عندما أدركت الشركة تأخر مبيعات آيفون 14 بقيمة 5 مليارات دولار بسبب مشكلات التوريد القائمة على فيروس كورونا.

وقال كوك: “إذا حذفنا مبلغ الـ 5 مليارات دولار من نتائج العام الماضي، فسنكون قد حققنا نمواً في هذا الربع على أساس سنوي … وهذه هي الطريقة التي ننظر بها إلى الأمر داخليًا من خلال أداء الشركة”.

وقفزت أسهم الشركة بستة في المئة بعد نشر تقريرها بما رفع قيمتها السوقية بأكثر من 160 مليار دولار.