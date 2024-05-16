بدعم من قوة الطلب.. أسعار النفط ترتفع

وسط مؤشرات على قوة الطلب في الولايات المتحدة، واصلت أسعار النفط المكاسب التي بدأتها في الجلسة السابقة، حيث أظهرت البيانات ارتفاع التضخم بأقل مما توقعته الأسواق ما يدعم التوجه لخفض أسعار الفائدة وتعزيز الطلب بصورة أكبر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً، بما يعادل 0.5% إلى 83.17 دولاراً للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 79.06 دولاراً.

كما ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في نيسان الماضي ما عزز توقعات الأسواق المالية بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أيلول وهو ما قد يهدئ من قوة الدولار ويجعل النفط أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

هذا وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة ما يعكس زيادة نشاط التكرير والطلب على الوقود.

حيث ذكرت إدارة معلومات الطاقة: “إن مخزونات الخام انخفضت 2.5 مليون برميل إلى 457 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في العاشر من أيار الجاري، مقابل متوسط توقعات المحللين البالغ 543 ألف برميل في استطلاع أجرته رويترز”.