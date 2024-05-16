“زهرة الآلام”.. لتخفيف التوتر والقلق

يعتبر التعرض المستمر لمشاعر التوتر والقلق مزعجا ومنهكا، على الرغم من توفر الدعم والعلاج لمثل هذه المشكلات، إلا أن هناك طرقا يمكن من خلالها المساعدة في تخفيفها.

وبينت الأبحاث أن مكملات “زهرة الآلام” (أو زهرة العاطفة)، وهي نبات عريشي متسلق يعود أصله لجنوب الولايات المتحدة، لها تأثير إيجابي على الحالة المزاجية، فضلا عن المساعدة في تحسين النوم، كما أنها أعطت نتائج مماثلة للأدوية المضادة للقلق، عندما تناولتها الفئران.

وأكد خبراء الصحة إن هذه المكملات تساعد على “التخفيف المؤقت” لأعراض التوتر، مثل القلق الخفيف، حيث ترتبط خصائص “زهرة الآلام” بالطريقة التي يمكن من خلالها رفع مستويات حمض غاما أمينوبوتيريك (GABA)، وهو مادة كيميائية يصنعها الدماغ للمساعدة في تنظيم الحالة المزاجية وإثارة مشاعر الهدوء.

وينصح الخبراء بتناولها كإضافة إلى علاجات القلق التقليدية.