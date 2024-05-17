تشييع المخرج عبد اللطيف عبد الحميد إلى مثواه الأخير في قرية البهلولية بريف اللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة – ربا حسين

شيعت الفعاليات الشعبية والرسمية والثقافية والفنيّة والإعلامية تتقدمها أسرة الفقيد وأصدقاؤه و محبّوه، المخرج الراحل عبداللطيف عبد الحميد في موكب مهيب إلى مثواه الأخير في قرية البهلولية بريف اللاذقية، حيث ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية وسط دموع الحزن والألم و أجواء الأسى من جموع المشيعيين على فراقه، وعلى رحيله الذي شكل خسارة كبيرة لقامة ثقافية وفنيّة و سينمائية تركت بصماتها الكبيرة في عالم الفن السينمائي و التلفزيوني والدرامي، وتجلّت أجواء الحزن والأسى على امتداد موكب التشييع وصولاً إلى القرية تتقدمه نقابة الفنانين وفعاليات ثقافية وسينماىية ودرامية وإعلامية وفكرية واجتماعية.

وعن رحيل المخرج الفقيد الراحل عبداللطيف عبد الحميد قال نقيب الفنانين السوريين الفنان محسن غازي: للراحل فضل كبير على الحالة الإبداعية العربية والسورية من خلال المدرسة التي أسّس لها، و أكّد نقيب الفنانين أنّ الراحل بتجربته السينمائية الخاصة استطاع المنافسة في كل المحافل حتى الدولية، وأن بصمته واضحة على مفهوم وعالم وفن السينما فالجمبع استفاد من تجربته للعمل في السينما.

من جهته الفنان هادي بقدونس نائب نقيب الفنانين عبّر عن حزنه برحيل الهرم الكبير المخرج الراحل، مبيّناً أن أعماله أغنت الفن السوري والعربي وأ كد اننا نفتخر به في سوربة والوطن العربي.

و وصف مجد صارم مدير الثقافة في اللاذقية رحيل المخرج الراحل بأنه خسارة كبيرة السينما العربية والسورية التي فقدت هذا الراحل الكبير الذي يعتبر مؤسس حقيقي في السينما السورية وله بصمته الكبيرة في السينما وفي الفن بشكل عام ، معبّراً عن ابلغ مشاعر الحزن الشديد بفقدان الراحل الكبير.

المخرج السينمائي جود سعيد عبّر عن حزنه لخسارة الراحل الكبير، و أكّد أنّه تاريخ طويل في السينما، و أنّ أعماله ستبقى حيّة في ذاكرتنا وحياتنا وتمنى أن يبقى فنّه خالداً في قلوبنا.

السيدة ماجدة عبد الحميد أخت الفقيد الراحل عبرت عن حزنها الشديد، والألم الذي اعتصر قلبها بقدان شقيقها، وشكرت جميع من حضر وشاركهم مصابهم و حزنهم برحيل شقيقها.

وشارك في التشييع شخصيات ثقافية وفنيّة شعبية وحزبية ونقابية ورسمية وفعاليات اجتماعية وروحية وإدارية، وتقدم موكب التشييع نقيب الفنانين السوريين الفنان محسن غازي، ورئيس مجلس محافظة اللاذقية المهندس تيسير حبيب، ونائب رئيس المكتب التنفيذي للمحافظة المهندس فراس السوسي وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الفنانين و عدد من أعضاء مجلس المحافظة و نقيب فناني اللاذقية الفنان حسين عباس ومجلس فرع النقابة ومدير المؤسسات الثقافية والفنية.