التنظيمات الإرهابية تمنع خروج الطلاب من ممر ترنبة سراقب لتقديم امتحانات الشهادات العامة بحماة

أكد محافظ إدلب ثائر سلهب أن التنظيمات الإرهابية منعت أي طالب من المحافظة بالخروج عن طريق ممر ترنبة في ناحية سراقب بريف إدلب، والراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة.

وبين المحافظ في تصريح لمراسل سانا اليوم أن التنظيمات الإرهابية لم تسمح منذ افتتاح الممر في الـ 11 من الشهر الجاري حتى الآن لأي طالب من الدخول للمعبر، مؤكداً أن الجهات المعنية في وزارات الداخلية والتربية والصحة والهلال الأحمر العربي السوري جاهزة لاستقبال طلاب محافظة إدلب الموجودين في مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية حتى اليوم الذي ستبدأ فيه الامتحانات حرصاً على مصلحتهم ومتابعة تحصيلهم العلمي.

يشار إلى أنه تم افتتاح ممر ترنبة في ناحية سراقب بريف إدلب بتاريخ الـ 11 من الشهر الجاري لاستقبال طلاب المحافظة الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، تمهيداً لنقلهم إلى منطقة خان شيخون بريف إدلب المحرر ثم تقديم امتحاناتهم في المراكز الامتحانية بمحافظة حماة.