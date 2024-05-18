المقاومة الوطنية اللبنانية تستهدف تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة برانيت

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية بالأسلحة الصاروخية اليوم تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت، وتحقق فيه إصابة مباشرة.

وجاء في بيان للمقاومة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مقاتلو المقاومة صباح اليوم تجمعاً ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة”.

وكانت المقاومة استهدفت مساء أمس ‏آلية عسكرية للعدو الإسرائيلي في موقع المالكية شمال فلسطين المحتلة، وحققت فيها إصابة مباشرة.