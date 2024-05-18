ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون فجر اليوم، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 225على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا أن طيران الاحتلال قصف منزلاً وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في مخيم جباليا شمال القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 35303 شهداء و79261 جريحاً، بينما لا يزال عشرات الضحايا تحت الركام وفى الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.