احتجاجات “الجيل الأخير” تتسبب بإلغاء عشرات الرحلات في مطار ميونخ

إثر احتجاج عدد من نشطاء المناخ الذين أطلقوا على أنفسهم مجموعة “الجيل الأخير”، ألغت السلطات الألمانية عشرات الرحلات الجوية بمطار ميونيخ، ثاني أكبر مطارات البلاد، فيما اعتقلت الشرطة 8 محتجين.

المتحدث باسم المطار، روبرت فيلهلم، ذكر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن “الحركة الاحتجاجية التي نظمها نشطاء من مجموعة “الجيل الأخير” في المطار، أمس، تسببت بإلغاء نحو 60 رحلة بشكل كامل”.

لافتاً إلى أنه تمت إعادة الحجز بالنسبة لكل ركاب هذه الرحلات على متن طائرات أخرى، وتحويل مسارات 14 طائرة، كان من المفترض أن تهبط في مطار ميونيخ، إلى مطارات أخرى.

الجدير ذكره أن نشطاء من حركة “الجيل الأخير”، المعنية بحماية المناخ، كانوا أحدثوا ثقباً في أحد سياجات المطار في الساعة الخامسة من صباح أمس، وتسللوا منه إلى المدرج، ما اضطر السلطات لإغلاق المطار بشكل كامل على نحو مؤقت وتحويل مسار عدة طائرات إلى مدن أخرى.