لإحياء ذكرى النكبة.. مسيرات في مدن أمريكية ومطالبات بوقف العدوان على غزة

حاملين مفاتيح “رمز حق العودة”، أحيا أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية الذكرى الـ 76 للنكبة بمسيرات واعتصامات في مراكز المدن الأمريكية، وهم يحملون مفاتيح “رمز حق العودة” والرايات المطالبة بالحرية لفلسطين.

وخرجت المسيرات في العديد من المدن الأمريكية، حيث أكد نشطاء الحراك الجامعي المتضامن مع القضية الفلسطينية، خلال مشاركتهم في مسيرات إحياء ذكرى النكبة، على ضرورة وقف الجرائم والمجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وفقاً لما ذكرته وكالة وفا.