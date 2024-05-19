هند ظاظا إلى نهائي تصفيات غرب آسيا بكرة الطاولة المؤهلة لأولمبياد باريس

تأهلت لاعبة منتخبنا الوطني بكرة الطاولة هند ظاظا إلى الدور النهائي من تصفيات غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس المقامة حالياً في مدينة السليمانية العراقية.

وجاء تأهل ظاظا بعد فوزها في الدور نصف النهائي على اللاعبة الأردنية تيماء أبويمن بنتيجة 4-صفر لتلاقي في النهائي اللاعبة اللبنانية ماريانا ساهاكيان.

وهذا النهائي وهو نهائي مكرر للمرة الثانية توالياً، حيث التقت هند باللاعبة ماريانا في مباراة التأهل لأولمبياد “طوكيو” وفازت هند بنتيجة أربعة أشواط مقابل ثلاثة.

ويتأهل إلى أولمبياد باريس عن منطقة غرب آسيا لاعب واحد ولاعبة واحدة، وهي المرة الثانية التي تمنح فيها منطقة غرب آسيا بطاقتي تأهل مباشر بعد أولمبياد طوكيو.