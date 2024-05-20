الإمارات تعزي الحكومة الإيرانية بوفاة رئيسي وتؤكد التضامن معها

أعرب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تعازيه ومواساته لإيران بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

وعلى حسابه الرسمي على منصة إكس، ذكر الشيخ محمد بن زايد في حسابه: “نقدم خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم، وندعو الله لهم بالرحمة ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة”.