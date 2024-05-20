الجزائر والأردن وسلطنة عمان وتونس تعزي باستشهاد الرئيس رئيسي

أعربت دول عدة عن تعازيها للشعب الإيراني باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلّهم في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وبعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر أعرب فيها عن تعازيه الحارة بوفاة الرئيس رئيسي ورفاقه.

وعبر تبون عن التعاطف الصادق والتضامن الأخوي مع القيادة السياسية والحكومة والشعب في إيران، منوها بمواقف رئيسي في نصرة القضايا العادلة للأمة.

بدوره قدم السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في برقية تعزية لقائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي صادق المواساة للشعب والحكومة الإيرانية بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، مؤكداً التضامن مع الشعب الإيراني الصديق في هذا المصاب.

كما أعرب الملك الأردني عبدالله الثاني عن تعازيه بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه وقال: “نقدم أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعباً بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والمرافقين لهما”، معرباً عن تضامن بلاده مع الأشقاء في إيران في هذا الظرف.

بدورها قدمت تونس التعزية لإيران بوفاة الرئيس رئيسي وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها: “تلقّت تونس ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه الذين قضوا في حادث سقوط طائرة يوم أمس، وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم قيادة وشعباً، بخالص التعازي والمواساة إلى القيادة والشعب الإيراني الشقيق، وتعرب عن تضامنها معهم في هذا المصاب الجلل”.

وعبر الرئيس السريلانكي رانيل ويكريمسينغه عن حزنه لوفاة الرئيس الإيراني وعن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر الضحايا وحكومة وشعب إيران.

وقال ويكريمسينغه في بيان اليوم: إنه أصيب بصدمة وحزن عميقين بسبب وفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية وغيرهما من كبار المسؤولين الإيرانيين في حادث تحطم المروحية.

من جانبهما أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن تعازي الاتحاد بوفاة الرئيس رئيسي ووزير خارجيته عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم أمس.