الخامنئي يعلن الحداد الرسمي لمدة خمسة أيام بوفاة الرئيس رئيسي ومرافقيه

أعلن قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي الحداد الرسمي العام لمدة خمسة أيام بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية التي كانت تقلهم.

وتقدم الخامنئي في برقية للشعب الإيراني بالعزاء والمواساة باستشهاد الرئيس رئيسي ووزير الخارجية ومرافقيهما في حادث تحطم المروحية.

وجاء في نص البرقية “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ استشهاد رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي الذي يتمتع بشعبية وكفاية ومرافقيه الكرام، حيث وقع هذا الحادث المؤسف أثناء الخدمة وقد قضى هذا الشخص النبيل والمتفاني كامل فترة مسؤوليته سواء خلال فترة رئاسته القصيرة أو قبلها في جهود متواصلة لخدمة الشعب والوطن والإسلام”.

من جهة ثانية، قال الخامنئي: إن نائب الرئيس محمد مخبر يتولى مهام الرئيس وفقاً للمادة 131 من الدستور الإيراني ويتعين عليه وعلى رئيسي السلطة القضائية والتشريعية التحضير لإقامة انتخابات خلال 50 يوماً.