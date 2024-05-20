بوتين يعزي الخامنئي بوفاة الرئيس الإيراني ومرافقيه

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه، إثر تحطم المروحية.

وفي برقية نشرها الموقع الرسمي للكرملين على شبكة الإنترنت، ذكر بوتين: “نتقدم بالتعازي العميقة في المأساة الكبيرة التي حلت بالشعب الإيراني والكارثة الجوية التي تسببت بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وكذلك عدد من المسؤولين رفيعي المستوى بالدولة”.

الرئيس الروسي أضاف: “إن الرئيس إبراهيم رئيسي كان سياسياً بارزاً، أمضى حياته كلها في خدمة وطنه، وكان يحظى باحترام واسع بين مواطنيه وكذلك حول العالم، وقد أسهم في تعزيز العلاقات الودية بين بلدينا كصديق مخلص لروسيا على نحو لا يقدر بثمن وبذل في ذلك جهوداً كبيرة، ما أثمر عن تطور العلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الإستراتيجية”.

كما وأشار إلى أنه التقى بالرئيس الراحل عدة مرات وستظل معه ذكراه الطيبة، معرباً عن مواساته لذوي الرئيس الراحل وجميع مرافقيه.