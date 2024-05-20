“ماسك”يعلن الانتقال النهائي من تويتر الى اكس

أصبحت كل الأنظمة الأساسية لمنصة “تويتر” سابقاً رسمياً اليوم تحت اسم “إكس.دوت.كوم” وفق ما أعلن الملياردير إيلون ماسك مالك المنصة. وهو الرمز أيضاً لشركة الفضاء “سبايس اكس” –

أعلن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، عبر منصة “إكس”، اليوم الجمعة، أنّ كل الأنظمة الأساسية لشبكته الاجتماعية المعروفة سابقاً باسم “تويتر”، “باتت فاعلة” تحت اسم النطاق “X.com”، ما يفعّل رسمياً الهوية الجديدة للمنصة بصورة كاملة.

وفيما بدأ ظهور شعار “إكس” (X) بالأبيض والأسود، منذ نهاية تموز/يوليو الماضي، بمجرد الاتصال بالموقع، بقي عنوان الموقع “Twitter.com” يعمل.

وكان “X.com” الاسم والموقع الإلكتروني لبنك عبر الإنترنت أسسه ماسك عام 1999، أصبح في ما بعد خدمة الدفع عبر الإنترنت “باي بال” (Pay Pal).

واستخدم ماسك أيضاً هذا الرمز لشركة الفضاء “سبايس اكس” – (SpaceX)، والشركة القابضة “اكس كورب” (X Corp) التي استحوذت على “تويتر”، وشركة “اكس ايه اي” (XAI) الناشئة المخصصة للذكاء الاصطناعي، والتي كُشف عنها في منتصف تموز/يوليو الماضي، حتى أنّ ماسك سمّى أحد أبنائه “X AE A-12”.

وأعلنت الشبكة الاجتماعية، أمس الخميس، أنّ “غروك” (Grok)، أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من شركتها الناشئة “إكس إيه آي” (XAI) والذي يهدف إلى أن يكون إصداراً يمكن أن تحتوي ردوده على سمات فكاهية، أصبح متاحاً منذ الخميس في أوروبا “لمشتركي +اكس بريميوم+ X Premium”.

وأوضحت الشبكة أيضاً أنه “بمجرد انتهاء الانتخابات الأوروبية بين 6-9 حزيران/يونيو المقبل، سنستمر في نشر اتجاهات سياقية لجميع المستخدمين”.

ومنذ الاستحواذ على “تويتر” عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، تحدث ماسك بانتظام عن مشروعه الغامض لتحويله إلى تطبيق فائق متعدد الأوجه، مع خدمات مالية، على شاكلة “وي تشات” (WeChat) في الصين.

كما أنه منذ إطلاق واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي “تشات جي بي تي” المطورة من شركة “أوبن إيه آي”، تشكّل هذه التكنولوجيا موضوع منافسة شرسة بين عمالقة القطاع، خصوصاً بين “مايكروسوفت” و”غوغل”، ولكن أيضاً “ميتا” وشركات ناشئة، بينها “أنثروبيك” و”ميسترال إيه آي.