كيف يؤثر مكيف الهواء على الصحة؟

حذرت رئيسة قسم علم الفيروسات في الأكاديمية الطبية الروسية، الدكتورة يلينا مالينيكوفا، من الاستخدام غير العقلاني لمكيفات الهواء، وخصوصاَ أن الكثيرون يستخدمونه في أيام الطقس الحار والدافئ من أجل تبريد وتحسين رطوبة الهواء داخل المنزل.

وبينت مالينيكوفا أن التبريد وانخفاض حرارة الجسم يساهم في تطور العدوى البكتيرية، التي مصدرها يمكن أن يكون مكيف الهواء.

وأضافت بأن “مكيف الهواء هو مصدر لبعض أنواع العدوى، ليس فقط الفيلقية (Legionella)، ولكن أيضا لبعض الفيروسات، كما تلعب الفطريات أيضا دورا سيئا، لأن استنشاق الفطريات، يمكن أن يسبب مشكلات صحية مزعجة جدا”.