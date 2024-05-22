استمرار العدوان على جنين ومخيمها… إصابة فلسطيني واعتقال آخرين

أصيب فلسطيني واعتقل آخرون، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية لليوم الثاني، وفقاً لما ذكرته وكالة وفا.

وبينت الوكالة أن الاحتلال دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى أحياء عدة في المدينة وداخل المخيم بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير، وشن حملة مداهمات واسعة طالت عشرات المنازل في المخيم وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شاب، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال عدد من الفلسطينيين، ونكلت بهم وخربت محتويات منازلهم.

وتواصل جرافات الاحتلال تدمير الشوارع والبنية التحتية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن مناطق واسعة في المدينة والمخيم، فيما حولت عشرات المنازل إلى مواقع عسكرية.

من جهته، أوضح مدير مستشفى جنين، وسام بكر، أن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر المستشفى، وسط انتشار القناصة في أماكن قريبة منه وإطلاق النار على مدخله، الأمر الذي أدى لنقص كبير في المستلزمات الطبية، مشيراً إلى أن هناك أيضاً نقصاً حاداً في المياه بعد تدمير خط المياه الواصل للمستشفى.