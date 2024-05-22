الخامنئي: إيران فقدت باستشهاد رئيسي شخصية بارزة ومسؤولاً مخلصاً

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن إيران فقدت باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي شخصية بارزة ومسؤولاً مخلصاً وجدياً.

وقال الخامنئي خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي يزور طهران حالياً لحضور مراسم تشييع الشهداء الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان ورفاقهما: “إنه وفق الدستور تقع على المكلف بترأس السلطة التنفيذية محمد مخبر مسؤولية كبيرة، وهو سيواصل مسيرة التعاون مع الحكومة العراقية”.

من جانبه، أعرب السوداني خلال اللقاء عن تعازيه نيابة عن حكومة وشعب بلاده لقائد الثورة الإسلامية وإيران حكومةً وشعباً، مشيراً إلى أن المشاركة الشعبية الحاشدة بتشييع الشهداء تعكس عمق العلاقة بين المسؤولين والشعب.

ويشارك 50 وفداً أجنبياً رفيع المستوى في المراسم التي ستقام بعد ظهر اليوم لتشييع الشهداء رئيسي وعبد اللهيان ورفاقهما وسيكون من بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفداً على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.