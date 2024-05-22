انخفاض في أسعار النفط

في ظل توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول بسبب استمرار التضخم، وهو ما قد يؤثر على استخدام الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، تراجعت أسعار النفط.

حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً أو 0.5% إلى 82.45 دولاراً للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتاً أو 0.6% إلى 78.16 دولاراً.

وكان مسؤولون بالبنك المركزي الأمريكي أكدوا، أمس، أنه يتوجب على البنك الانتظار عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم يعود بالفعل إلى المسار المستهدف البالغ 2% قبل أي خفض لأسعار الفائدة.