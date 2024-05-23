مقدمة من السفارة الصينية.. مشفى الأسد الجامعي بدمشق يتسلم مساعدات طبية

تسلم مشفى الأسد الجامعي بدمشق مساعدات طبية تتضمن تضمنت 3 أجهزة تصوير بالأشعة السينية و 4 أجهزة تنفس و7 أجهزة مكثفة للأوكسجين مقدمة من السفارة الصينية بدمشق.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور بسام إبراهيم، بين، خلال استلام المساعدات، إلى العلاقات المميزة مع الصين واتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات السورية ونظيراتها الصينية، مبيناً أنه لدى الوزارة خطة ورؤية وبرامج زمنية مستقبلية لتنفيذ هذه البرامج والاتفاقيات سواء من خلال زيادة المنح الدراسية العلمية إضافة الى إيفاد كوادر التدريب أو المشاركة في المؤتمرات العلمية.

بدوره بين السفير الصيني بدمشق، شي هونغ واي، أن هذه المنحة تم التوافق عليها منذ العام الماضي لتقديم رعاية صحية للمشفى، وأن بلاده مهتمة جداً في تطوير العلاقة بين البلدين ودعم الجهود السورية لإعادة الإعمار وتقديم المساعدات بقدر الإمكانية، مشيراً إلى أن العلاقة السورية الصينية تاريخية ومتميزة، وسورية من أول الدول التي أسست علاقات دبلوماسية متميزة مع الصين والتي شهدت تطورا سريعا في كافة المجالات.

من جانبه لفت رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان إلى أهمية تطوير العلاقات المميزة بين الجامعات السورية والصينية، موضحاً أن هناك أفكاراً تتم مناقشتها مع الصين لتعليم اللغة الصينية في المعهد العالي للغات وخطة لإعداد مكتبة للادب الصيني في الجامعة.