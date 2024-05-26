فرصة لهطل زخات من المطر.. والحرارة حول معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر على المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة.

وبالنسبة للرياح، بينت المديرية أنها غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 50 كيلو متراً بالساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.