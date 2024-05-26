مبادرات أهلية لنقل طلاب الشهادة الثانوية إلى مراكزهم في مصياف

بهدف مساعدة طلاب الشهادة الثانوية والتخفيف عنهم، وفي مبادرة أهلية ضمن قرى ريف مصياف، بمحافظة حماة، تم التكفل بتأمين نقل الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية، طيلة فترة الامتحان.

وتهدف المبادرة، بحسب القائمين عليها، لنقل الطلاب بشكل مجاني، انطلاق من قراهم، في حيالين والزينة ودير ماما والحيلونة، إلى المراكز التي سيتقدمون فيها للامتحان ضمن مدينة مصياف، ذهاباً وإياباً، حيث سيكون سائقي السرافيس بانتظار الطلاب أمام المراكز قبل نهاية الموعد المقرر بعشر دقائق.

في قرية حيالين، ولتنظيم عملية النقل، بشكل يضمن إيصال كل الطلاب بسلاسة ويسر، تم توزيع السرافيس العاملة بحيث خُصص كل واحد منها لنقل مجموعة معينة من الطلاب، الذين تم تقسيمهم إلى طلاب العلمي والأدبي وسرفيس خاص بنقل الإناث.

هذه المبادرة لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل أهالي القرى، الذين أعربوا عن شكرهم وامتنانهم للقائمين عليها، في خطوة لافتة بظل الظروف الراهنة، متمنين التوفيق لكل الطلاب في امتحاناتهم.

مبادرات أهل الخير شملت مدينة وادي العيون أيضاً، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس المدينة الرفيق مناف محمد لنقل الطلاب للدارسين في ثانوية الشهيد عزالدين أحمد، بكافة فروعها، من قرى (وادي العيون – دوير المشايخ – نقير – المعيصرة – السنديانة – الزيتونة)، إضافة للأساتذة المراقبين، مجاناً، إلى مراكز الامتحانات في مدينة مصياف.

البعث ميديا – رغد خضور