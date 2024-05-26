موظفو الاتحاد الأوروبي يطالبون بروكسل بموقف حاسم إزاء جرائم “إسرائيل”

في رسالة موجهة إلى قيادة الاتحاد في بروكسل، حذر أكثر من 200 موظف في مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي، من الصمت الأوروبي واللامبالاة المستمرة تجاه محنة الفلسطينيين.

ووصف موظفو الاتحاد الأوروبي النهج الذي تتبعه بروكسل إزاء ما يحدث في غزة وتجاهلها المستمر لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين بأنه “تآكل في نظام القانون الدولي”، مطالبين التكتل الأوروبي باتخاذ مواقف حاسمة والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار.

أشار المشاركون في إعداد الرسالة، التي حصلت صحيفة الغارديان البريطانية على نسخة منها، إلى أن الجمود الأوروبي حيال جرائم الإبادة في غزة يخاطر بتطبيع نظام عالمي، حيث الاستخدام المطلق للقوة.

من جهته، أوضح زينو بينيتي، أحد المشرفين على إعداد الرسالة، أن الموقعين، والذين يصل عددهم إلى 211، لم يتمكنوا من تصديق أن قادة الاتحاد الأوروبي، الذين يتشدقون بالحديث عن حقوق الإنسان ويزعمون بدفاع أوروبا عن هذه الحقوق، التزموا الصمت عما يجري في غزة.

الموقعون على الرسالة طالبوا قيادة الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف حازم، والمطالبة بوقف إطلاق النار فوراً وضمان قيام الدول الأعضاء بوقف صادرات الأسلحة المباشرة وغير المباشرة إلى “إسرائيل”.