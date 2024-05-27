القاضي مراد: 11897 طلب ترشيح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن عدد طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع بلغ 11897 طلب ترشيح.

وأوضح القاضي مراد في تصريح لـ “سانا” أن طلبات الترشيح توزعت على 6037 طلب ترشيح عن القطاع (آ) و5860 طلب ترشيح عن القطاع (ب).

ولفت القاضي مراد إلى أن لجان الترشيح في المحافظات كافة تنتهي يوم غد الإثنين من دراسة الطلبات المقدمة من الناحية القانونية وإعلان أسماء المقبولين بجداول كل قطاع على حدة وحسب تسلسل الأحرف الهجائية، ويحق لمن رفض طلبه وللناخب الطعن في صحة القرارات المتخذة من قبل لجان الترشيح.

وأشار القاضي مراد إلى أن فترة الاعتراضات تبدأ اعتباراً من يوم بعد غد الثلاثاء ولغاية يوم الخميس المقبل أمام اللجنة القضائية الفرعية التي عليها أن تبت في صحة الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تسجيل الاعتراض لديها ويكون قرارها مبرماً، وعند مضي فترة الاعتراضات والبت فيها يجوز لمن قُبل طلبه أن يعلن برنامجه الانتخابي وينشر صوره.

يشار إلى أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر في الـ 11 من الشهر الجاري.