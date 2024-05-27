شهيد و10 مصابين جراء غارات لطيران العدو الإسرائيلي على الجنوب اللبناني

استشهد شخص، وأصيب 10 آخرون بجروح اليوم، جراء غارة شنتها مسيرة إسرائيلية معادية عند مدخل مستشفى صلاح غندور في منطقة صف الهوا ببلدة بنت جبيل جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الغارة المعادية ألحقت أضراراً فادحة بقسم الطوارئ، وأقسام أخرى في المستشفى.

كما استهدف الطيران المعادي قبل ظهر اليوم بلدة يارون في قضاء بنت جبيل أيضاً، فيما شن غارة على وسط بلدة عيترون، ما أوقع خسائر وأضراراً جسيمة في المنازل وتحركت مباشرة فرق الإسعاف إلى المكان المستهدف.

وتعرض القطاع الغربي في الجنوب اللبناني وتحديداً وادي حامول لقصف مدفعي معادٍ، كما استهدفت مسيرة معادية جبل بلاط فيما قصفت قوات العدو بالمدفعية أطراف بلدتي شيحين ومجدل زون ووادي حسن، وأطلقت نيران الرشاشات الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام.