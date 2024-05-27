مستوطنون يضرمون النار في أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس

أضرم مستوطنون إسرائيليون اليوم النار في أراضي الفلسطينيين ببلدة دوما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأوضح رئيس مجلس البلدة سليمان دوابشة لوكالة وفا أن مستوطنين أضرموا النار في أراضي البلدة من الجهة الغربية قرب المدخل الرئيسي، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران بين حقول الزيتون والمزروعات، ما تسبب بخسائر كبيرة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على أراضي قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، وبدؤوا بشق طريق استيطاني بطول 3 كم للربط بين بؤر استيطانية مقامة على أراضي القرية المصادرة.