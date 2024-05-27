الثلاثاء, مايو 28, 2024
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سياسةعربي

مستوطنون يضرمون النار في أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس

azez

أضرم مستوطنون إسرائيليون اليوم النار في أراضي الفلسطينيين ببلدة دوما جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وأوضح رئيس مجلس البلدة سليمان دوابشة لوكالة وفا أن مستوطنين أضرموا النار في أراضي البلدة من الجهة الغربية قرب المدخل الرئيسي، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران بين حقول الزيتون والمزروعات، ما تسبب بخسائر كبيرة.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون على أراضي قرية حوسان غرب مدينة بيت لحم، وبدؤوا بشق طريق استيطاني بطول 3 كم للربط بين بؤر استيطانية مقامة على أراضي القرية المصادرة.